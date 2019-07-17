Ночью в Твери подожгли колеса у иномарки

СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-17T09:44:17+03:00

В Твери у иномарки подожгли колеса Фото: Василий ХОДАРЕВ

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ЧП произошло в ночь на 16 июля. Сообщение о пожаре на ул. Пржевальского в Твери поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 00:39.

По прибытии на место спасатели установили, что пожар произошел в автомобиле "Ford Fusion", 2005 года выпуска.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Тверской области, огнем повреждены два декоративных колпака и два колеса по правой стороне. Предположительная причина пожара – поджог.

Ущерб устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU