2019-07-17T09:44:17+03:00
Происшествия

Ночью в Твери подожгли колеса у иномарки

Ущерб устанавливается
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери у иномарки подожгли колесаВ Твери у иномарки подожгли колесаФото: Василий ХОДАРЕВ
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ЧП произошло в ночь на 16 июля. Сообщение о пожаре на ул. Пржевальского в Твери поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 00:39.

По прибытии на место спасатели установили, что пожар произошел в автомобиле "Ford Fusion", 2005 года выпуска.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Тверской области, огнем повреждены два декоративных колпака и два колеса по правой стороне. Предположительная причина пожара – поджог.

Ущерб устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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