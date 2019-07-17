2019-07-17T09:25:35+03:00
Общество

Спасатели помогли беременной женщине с ребенком выйти из леса в Тверской области

Семья заплутала в лесах Калининского района
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Спасатели помогли выйти из леса беременной женщине с ребенком Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиСпасатели помогли выйти из леса беременной женщине с ребенком Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

Во вторник, 16 июля сотрудники пожарно-спасательной части № 72 и специализированной пожарно-спасательной части города Твери приняли участие в поисках женщины, которая заблудилась в лесу Калининского района.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, беременная женщина вместе с маленьким ребенком ушла за грибами.

Пропавшие нашлись в пяти километрах от села Каблуково Калининского района. Их жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.

Еще одну заблудившуюся в лесу семью спасли волонтеры ВПСО "Сова" совместно с поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт" 13 июля. Мужчина и двое маленьких детей заблудились в лесу Кимрского района. Отец смог совершить экстренный вызов по номеру "112" до того, как у него разрядился телефон. Поисковики вывели заблудившихся на лесную дорогу, что облегчило поисковую задачу. Людей нашли живыми и здоровыми.

Волонтеры спасли мужчину и двоих детей Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Кимры

Волонтеры спасли мужчину и двоих детей Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Кимры

Спасатели напоминают жителям Тверской области, что отправляясь в лес, необходимо соблюдать правила безопасности: сообщить близким о предполагаемом маршруте, запомнить основные ориентиры, надеть яркую одежду, взять с собой компас, спички, нож, запасную одежду, запас еды и заряженный мобильный телефон.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону "01" (с сотовых телефонов – "101" или "112"). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Святейший Патриарх Кирилл посетит Тверскую область
Полицейские задержали мужчину, который поджег иномарку на улице Фадеева в Твери
Бывший осужденный украл ноутбук у жительницы Тверской области
Путь с турбазы в Тверской области закончился аварией
Предпенсионеров из Твери приглашают на ярмарку образовательных услуг
Молодой мужчина и несовершеннолетняя девушка пострадали в ДТП в Тверской области
Спасатели потушили пожар в жилом доме в Тверской области
Жителя Твери оштрафовали за публикацию экстремистских материалов в соцсети
В Тверской области иномарка врезалась в жилой дом, водитель убежал
Вертолет санавиации помог доставить в Тверь пациентку из Нелидова
Ночью в Твери подожгли колеса у иномарки
У автовокзала в Твери сбили мотоциклиста
Шесть машин столкнулись на перекрестке в Твери
Студент тверского колледжа предстанет перед судом за контрабанду наркотиков
Участникам "Нашествия" запретили оставлять машины на дорогах Тверской области
Сумка с арбузом стала причиной ДТП со скутером в Тверской области
В Тверской области обокрали квартиру жительницы Андреаполя
Тверские семьи тратят материнский капитал на покупку жилья и образование детей
Тверские следователи проверяют информацию об отказе Фонда капремонта помочь жителям с дома с протекающей крышей
В Тверской области иностранец изнасиловал несовершеннолетнюю девушку и скрылся в соседнем регионе
Лидером по количеству младенцев, появившихся на свет в Тверской области стал региональный перинатальный центр