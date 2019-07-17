Спасатели помогли беременной женщине с ребенком выйти из леса в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:25 2019-07-17T09:25:35+03:00

Спасатели помогли выйти из леса беременной женщине с ребенком Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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Во вторник, 16 июля сотрудники пожарно-спасательной части № 72 и специализированной пожарно-спасательной части города Твери приняли участие в поисках женщины, которая заблудилась в лесу Калининского района.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, беременная женщина вместе с маленьким ребенком ушла за грибами.

Пропавшие нашлись в пяти километрах от села Каблуково Калининского района. Их жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.

Еще одну заблудившуюся в лесу семью спасли волонтеры ВПСО "Сова" совместно с поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт" 13 июля. Мужчина и двое маленьких детей заблудились в лесу Кимрского района. Отец смог совершить экстренный вызов по номеру "112" до того, как у него разрядился телефон. Поисковики вывели заблудившихся на лесную дорогу, что облегчило поисковую задачу. Людей нашли живыми и здоровыми.

Волонтеры спасли мужчину и двоих детей Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Кимры

Спасатели напоминают жителям Тверской области, что отправляясь в лес, необходимо соблюдать правила безопасности: сообщить близким о предполагаемом маршруте, запомнить основные ориентиры, надеть яркую одежду, взять с собой компас, спички, нож, запасную одежду, запас еды и заряженный мобильный телефон.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону "01" (с сотовых телефонов – "101" или "112"). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU