У автовокзала в Твери сбили мотоциклиста
Движение транспорта на участке затруднено
У автовокзала в Твери сбили мотоциклистаФото: Виктория ЖУКОВА
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ДТП произошло утром, 17 июля. Напротив автовокзала в Твери столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.
От "Южного" моста в сторону вокзала и центра города движение транспорта затруднено.
Как сообщили в региональном УГИБДД, автомобиль "Хендай Солярис" выезжал от автовокзала на зеленый сигнал светофора и в этот момент в него въехал мотоцикл "Хонда".
Предположительно, мотоциклист проехал на красный сигнал светофора. Есть подозрение, что он был пьян. Угрозы его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU