СЕГОДНЯ 08:54 2019-07-17T09:01:26+03:00

У автовокзала в Твери сбили мотоциклиста Фото: Виктория ЖУКОВА

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ДТП произошло утром, 17 июля. Напротив автовокзала в Твери столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.

От "Южного" моста в сторону вокзала и центра города движение транспорта затруднено.

Как сообщили в региональном УГИБДД, автомобиль "Хендай Солярис" выезжал от автовокзала на зеленый сигнал светофора и в этот момент в него въехал мотоцикл "Хонда".

Предположительно, мотоциклист проехал на красный сигнал светофора. Есть подозрение, что он был пьян. Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU