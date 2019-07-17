2019-07-17T08:38:01+03:00
Происшествия

Шесть машин столкнулись на перекрестке в Твери

Два человека пострадали
Ольга ТРОФИМОВА
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На перекрестке в Твери столкнулись шесть машин Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь" /Дмитрий СтоевНа перекрестке в Твери столкнулись шесть машин Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь" /Дмитрий Стоев
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Авария произошла вечером, 16 июля. Сразу шесть автомобилей - "Гезель", "Лада", "Лексус", "БМВ", "Мицубиси" и "Шкода" столкнулись недалеко от пересечения улицы Софьи Перовской и Беляковского переулка в Твери.

По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, в ДТП пострадали водители "БМВ" и "Газели". Они получили травмы различной степени тяжести.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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