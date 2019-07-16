Участникам "Нашествия" запретили оставлять машины на дорогах Тверской области

СЕГОДНЯ 19:15 2019-07-16T19:15:18+03:00

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Госавтоинспекция Тверской области информирует участников фестиваля "Нашествие" о запрете остановки на участках автодорог в зоне проведения мероприятия. Остановки и стоянки будут запрещены на участке автодороги М-10 "Россия"– Конаково – "Иваньково" с 8 км по 10 км, а также на участке автодороги Новомошино-2-ое Моховое – Вахонино с 10 км по 15 км.

Ограничения будут действовать с 18:00 17 июля до 13:00 21 июля. В указанных местах будут установлены дорожные знаки "Остановка запрещена" с табличкой дополнительной информации "Работает эвакуатор". Нарушители будут эвакуированы.

ИСТОЧНИК KP.RU