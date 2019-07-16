2019-07-16T19:15:18+03:00
Общество

Участникам "Нашествия" запретили оставлять машины на дорогах Тверской области

В зоне проведения мероприятия установят соответствующие дорожные знаки
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Участникам "Нашествия" запретили оставлять машины на дорогах Тверской областиУчастникам "Нашествия" запретили оставлять машины на дорогах Тверской областиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Госавтоинспекция Тверской области информирует участников фестиваля "Нашествие" о запрете остановки на участках автодорог в зоне проведения мероприятия. Остановки и стоянки будут запрещены на участке автодороги М-10 "Россия"– Конаково – "Иваньково" с 8 км по 10 км, а также на участке автодороги Новомошино-2-ое Моховое – Вахонино с 10 км по 15 км.

Ограничения будут действовать с 18:00 17 июля до 13:00 21 июля. В указанных местах будут установлены дорожные знаки "Остановка запрещена" с табличкой дополнительной информации "Работает эвакуатор". Нарушители будут эвакуированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Нашествие-2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Студент тверского колледжа предстанет перед судом за контрабанду наркотиков
Сумка с арбузом стала причиной ДТП со скутером в Тверской области
В Тверской области обокрали квартиру жительницы Андреаполя
Тверские семьи тратят материнский капитал на покупку жилья и образование детей
Тверские следователи проверяют информацию об отказе Фонда капремонта помочь жителям с дома с протекающей крышей
В Тверской области иностранец изнасиловал несовершеннолетнюю девушку и скрылся в соседнем регионе
Лидером по количеству младенцев, появившихся на свет в Тверской области стал региональный перинатальный центр
В Твери трамвайные рельсы на улице Коминтерна закатали в асфальт
Жителя Тверской области обвиняют в убийстве знакомого
Ребенок получил сотрясение мозга, катаясь на аттракционе в Твери
До закрытия Крупского моста в Твери осталось меньше недели
Троих "закладчиков" задержали с крупной партией наркотиков в Тверской области
Детская площадка в городе Бологое Тверской области зарастает борщевиком
Предприниматель из Тверской области не доплатил налогов на три миллиона рублей
Два автомобиля столкнулись на встречной полосе региональной дороги в Тверской области
Безработная женщина обокрала посетителя кафе в Твери
Источник неприятного запаха в Твери установят следователи:
В Тверской области автомобилист без ОСАГО отправил своего пассажира в больницу
Житель Тверской области вымогал пенсию у пожилой женщины
В Тверской области два человека попали в больницу после ДТП
Вышедший на дорогу лось стал причиной ДТП в Тверской области
Тверской МУП "ЖЭК": Чтобы избежать подтоплений на проспекте Победы, необходимо понижение уровня реки Лазури
Водитель скутера пострадал в ДТП в Тверской области
В Тверской области двое детей оказались под колесами легковушки
Туман в Твери ограничил видимость водителям и пешеходам
Александр Меньщиков ушел с поста главы администрации Торжка в Тверской области
В Твери мужчина изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы