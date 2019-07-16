Сумка с арбузом стала причиной ДТП со скутером в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:04 2019-07-16T19:04:16+03:00

Водитель упал со скутера, потому что его перевесила сумка с арбузом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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ДТП случилось днем, 16 июля, на 67-м км автодороги С. Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец в Калязинском районе Тверской области.

Водитель ехал на скутере, упал и получил телесные повреждения. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу с жалобой на боли в ребрах и уточнил, что причиной ДТП стала тяжелая сумка с арбузом, которая перевесила скутер.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель был трезвый, ехал в шлеме, права на управления транспортным средством имеются.

ИСТОЧНИК KP.RU