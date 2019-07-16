Сумка с арбузом стала причиной ДТП со скутером в Тверской области
Авария произошла в Калязинском районе
Водитель упал со скутера, потому что его перевесила сумка с арбузомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
ДТП случилось днем, 16 июля, на 67-м км автодороги С. Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец в Калязинском районе Тверской области.
Водитель ехал на скутере, упал и получил телесные повреждения. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу с жалобой на боли в ребрах и уточнил, что причиной ДТП стала тяжелая сумка с арбузом, которая перевесила скутер.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель был трезвый, ехал в шлеме, права на управления транспортным средством имеются.
ИСТОЧНИК KP.RU