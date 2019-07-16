2019-07-16T18:39:57+03:00
Происшествия

В Тверской области обокрали квартиру жительницы Андреаполя

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Безработный мужчина обокрал квартиру жительницы АндреаполяБезработный мужчина обокрал квартиру жительницы АндреаполяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С заявлением о краже в полицию обратилась 43-летняя жительница Андреаполя. Женщина сообщила, что в её квартиру днем через окно проник неизвестный и похитил телевизор и телевизионную приставку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан по "горячим" следам. Им оказался 26-летний ранее судимый безработный местный житель. Мужчина задержан, в содеянном сознался. Похищенное имущество вернули законной владелице.

За кражу злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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