В Тверской области обокрали квартиру жительницы Андреаполя

СЕГОДНЯ 18:39 2019-07-16T18:39:57+03:00

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С заявлением о краже в полицию обратилась 43-летняя жительница Андреаполя. Женщина сообщила, что в её квартиру днем через окно проник неизвестный и похитил телевизор и телевизионную приставку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан по "горячим" следам. Им оказался 26-летний ранее судимый безработный местный житель. Мужчина задержан, в содеянном сознался. Похищенное имущество вернули законной владелице.

За кражу злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU