В Тверской области обокрали квартиру жительницы Андреаполя
Злоумышленник задержан
Безработный мужчина обокрал квартиру жительницы АндреаполяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С заявлением о краже в полицию обратилась 43-летняя жительница Андреаполя. Женщина сообщила, что в её квартиру днем через окно проник неизвестный и похитил телевизор и телевизионную приставку.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан по "горячим" следам. Им оказался 26-летний ранее судимый безработный местный житель. Мужчина задержан, в содеянном сознался. Похищенное имущество вернули законной владелице.
За кражу злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU