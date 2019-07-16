Тверские семьи тратят материнский капитал на покупку жилья и образование детей

СЕГОДНЯ 18:23 2019-07-16T18:23:18+03:00

Статистика говорит, что чаще всего материнский капитал тратят на покупку жилья Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Начиная с 2009 года в Тверской области 5 546 семей, а это 10% от общего количества поданных заявлений на распоряжение маткапиталом, направили его средства на оплату образовательных услуг своих детей (включая оплату проживания ребёнка в общежитии на время его обучения). Такую статистику опубликовало Тверской отделение Пенсионного фонда России.

Направить средства маткапитала на образование любого из детей можно, когда второму, третьему ребенку или последующим детям исполнится три года. А что касается дошкольного образования – по этому направлению материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения ребёнка, который дает право на сертификат.

Средства можно использовать также на приобретение жилья (это первая по популярности статья), а ещё на формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов и получение ежемесячной выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU