Тверские следователи проверяют информацию об отказе Фонда капремонта помочь жителям с дома с протекающей крышей

СЕГОДНЯ 18:14 2019-07-16T18:14:56+03:00

Случается, что помочь с протекающей крышей под силу только Следственному комитету Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

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Тверские следователи будут проверять информацию о многолетних проблемах с текущей крышей одного из жилых домов на проспекте Чайковского в Твери.

Информация о положении, в котором вынуждены находиться жильцы многоквартирного дома была опубликована в СМИ. Из публикации следовало, что жителей верхних этажей здания затапливает на протяжении нескольких лет. От этого в подъездах и квартирах отслаивается штукатурка и обои, стены покрываются плесенью и грибком.

Жители, в основном это пожилые люди, не найдя понимания в Фонде капремонта, куда они обращались, вынуждены решать проблему самостоятельно: собирать накапливающуюся на чердаке воду, застилать всё линолеумом и так далее.

Следователем Московского межрайонного следственного отдела города Твери организована проверка этой информации - сообщили сегодня в пресс-службе СУ СК по Тверской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU