В Тверской области иностранец изнасиловал несовершеннолетнюю девушку и скрылся в соседнем регионе

СЕГОДНЯ 18:07 2019-07-16T18:07:43+03:00

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В совершении изнасилования несовершеннолетней подозревается гражданин Республики Таджикистан. Инцидент произошел в одной из гостиниц поселка Оленино Тверской области.

Предварительным следствием установлено, что в ночь на 4 июля 2019 года 50-летний мужчина приехал в поселок со своей сожительницей и ее несовершеннолетней дочерью. В отсутствие матери мужчина изнасиловал девочку и скрылся в Московской области. Полицейские задержали мужчину в городе Одинцово.

Вину подозреваемого подтвердила молекулярно-генетическая экспертиза, которая была проведена в кратчайшие сроки.

- По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится ряд судебных экспертиз, осмотры изъятых предметов, допросы свидетелей и очевидцев, устанавливаются обстоятельства способствовавшие совершению преступления, подозреваемому планируется предъявление обвинения в совершении инкриминируемого деяния, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Нелидовским межрайонным следственным отделом регионального СКР возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU