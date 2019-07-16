В Твери трамвайные рельсы на улице Коминтерна закатали в асфальт
Старые трамвайные пути оказались под слоем асфальта на перекрестке улиц Коминтерна и Завидова в районе автовокзала в Твери.
Фотографиями странного ремонта поделились подписчики в группе "НТ|Новая Тверь" в социальной сети 16 июля.
Был ли такой ремонт задуман изначально или случилось досадное недоразумение, еще предстоит выяснить.
Очевидно, ремонт данного участка начали в преддверии закрытия Крупского моста. В связи со схемой объезда закрытого участка левый поворот на Волоколамский проспект с улицы Коминтерна будет запрещен. Попасть на Волоколамку от автовокзала можно будет через улицу Завидова и Университетский переулок. Эти дороги будут "главными", согласно временным изменениям, движение будет односторонним. Въезд на Университетский переулок со стороны Волоколамского проспекта будет запрещён.
ИСТОЧНИК KP.RU