В Твери трамвайные рельсы на улице Коминтерна закатали в асфальт

СЕГОДНЯ 16:33 2019-07-16T16:33:36+03:00

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Старые трамвайные пути оказались под слоем асфальта на перекрестке улиц Коминтерна и Завидова в районе автовокзала в Твери.

Фотографиями странного ремонта поделились подписчики в группе "НТ|Новая Тверь" в социальной сети 16 июля.

Был ли такой ремонт задуман изначально или случилось досадное недоразумение, еще предстоит выяснить.

Очевидно, ремонт данного участка начали в преддверии закрытия Крупского моста. В связи со схемой объезда закрытого участка левый поворот на Волоколамский проспект с улицы Коминтерна будет запрещен. Попасть на Волоколамку от автовокзала можно будет через улицу Завидова и Университетский переулок. Эти дороги будут "главными", согласно временным изменениям, движение будет односторонним. Въезд на Университетский переулок со стороны Волоколамского проспекта будет запрещён.

ИСТОЧНИК KP.RU