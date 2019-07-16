Жителя Тверской области обвиняют в убийстве знакомого
Преступление произошло во время распития алкоголя
Суд может отправить мужчину в тюрьму на 15 летФото: Анна КОЛПАКОВА
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Утверждено обвинительное заключение в отношении 66-летнего жителя Лихославльского района Тверской области, который убил своего знакомого.
По версии следствия, пьяный мужчина находясь вместе с жертвой в одном из домов в деревне Борановка нанёс своему собутыльнику не менее трех ударов ножом в шею, отчего тот скончался на месте происшествия. В итоге мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Как сообщает прокуратура Тверской области, злоумышленник может провести в тюрьме до 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU