2019-07-16T16:05:35+03:00
Происшествия

Жителя Тверской области обвиняют в убийстве знакомого

Преступление произошло во время распития алкоголя
Альберт БОЙКОВ
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Суд может отправить мужчину в тюрьму на 15 летСуд может отправить мужчину в тюрьму на 15 летФото: Анна КОЛПАКОВА
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Утверждено обвинительное заключение в отношении 66-летнего жителя Лихославльского района Тверской области, который убил своего знакомого.

По версии следствия, пьяный мужчина находясь вместе с жертвой в одном из домов в деревне Борановка нанёс своему собутыльнику не менее трех ударов ножом в шею, отчего тот скончался на месте происшествия. В итоге мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Как сообщает прокуратура Тверской области, злоумышленник может провести в тюрьме до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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