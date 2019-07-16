Ребенок получил сотрясение мозга, катаясь на аттракционе в Твери

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-16T15:27:54+03:00

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ЧП произошло в семейном парке активного отдыха, расположенном в торгово-развлекательном центре "Рубин-2" города Твери. Об этом 15 июля стало известно следователям регионального Следственного комитета.

Установлено, что четырехлетний мальчик играл на аттракционе. При съезде с аттракциона по матам мальчик ударился головой о металлическую конструкцию, которая открылась в результате открепления "липучек". По информации регионального Следственного комитета, ребенок получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и ушибленной раны головы. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший был госпитализирован в больницу.

- По факту произошедшего Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка. На месте происшествия проведен осмотр, опрошены свидетели и очевидцы произошедшего. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU