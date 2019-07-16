СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-16T15:16:30+03:00

До закрытия Крупского моста в Твери осталось меньше недели Фото: пресс-служба администрации Твери

Путепровод перекроют в ночь с 21 на 22 июля

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Точная дата закрытия Бурашевского путепровода была не определена вплоть до 16 июля. Сегодня стало известно, что окончательно мост закроют для проезда всех видов транспорта в ночь с 21 на 22 июля.

Напомним, сооружение ждет капитальный ремонт. Подрядчик - компания ООО СК "ВИТ" - который выиграл конкурс, 8 июля приступил к работам.

В настоящий момент завершается подготовительный этап, который не требует перекрытий моста. После того, как будут полностью демонтированы трамвайные пути, путепровод закроют вплоть до окончания ремонта.

На это время в Твери частично изменится схема движения общественного транспорта. Также администрацией города совместно с Госавтоинспекцией региона разработаны пути объезда закрытого участка для автомобилистов.

Работу по капитальному ремонту моста планируется завершить в мае 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU