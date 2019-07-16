2019-07-16T14:27:22+03:00
Происшествия

Троих "закладчиков" задержали с крупной партией наркотиков в Тверской области

Подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы
Ольга ТРОФИМОВА
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При себе у мужчин обнаружили 90 свертков, еще около сотни "закладок" нашли под капотом машины Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиПри себе у мужчин обнаружили 90 свертков, еще около сотни "закладок" нашли под капотом машины Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Троих мужчин в возрасте от 19 до 22 лет задержали на одной из улиц Ржева сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области совместно с ГИБДД при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения "Гром" УНК УМВД России по Тверской области.

При личном досмотре у мужчин было обнаружено и изъято 90 полимерных свёртков с порошкообразным веществом. Еще 101 сверток с порошкообразным веществом оперативники обнаружили под капотом автомобиля, на котором передвигались злоумышленники. Экспертиза подтвердила, что вещество является "тяжелым" наркотическим средством общей массой 600 граммов.

- По версии оперативников, задержанные намеревались сбыть наркотическое средство бесконтактным способом. Именно с этой целью они прибыли в Тверскую область из ближнего зарубежья. Расфасованный наркотик они собирались спрятать в тайники-закладки в различных частях города Ржева и Твери, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под стражей. За незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, им грозит до двадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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