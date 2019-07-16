Предприниматель из Тверской области не доплатил налогов на три миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-16T13:11:54+03:00

Предприниматель из Кувшинова не доплатил налогов на сумму 3 млн. рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Торжке будут судить бизнесмена, который уклонялся от уплаты налогов.

Установлено, что 41-летний житель Кувшинова включил в налоговые декларации неверные данные, скрыв реальные результаты своей финансово-хозяйственной деятельности от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Тверской области, и, тем, самым не доплатил налогов на добавленную стоимость и доходы физического лица на три миллиона рублей.

Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение в отношении индивидуального предпринимателя. Мужчину будут судить по ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в крупном размере).

Обвиняемому грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на один год. Для взыскания причиненного им ущерба прокуратурой области в суд заявлен гражданский иск.

ИСТОЧНИК KP.RU