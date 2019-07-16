2019-07-16T10:38:01+03:00
Происшествия

Житель Тверской области вымогал пенсию у пожилой женщины

Мужчина получил реальный срок
Ольга ТРОФИМОВА
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За вымогательство мужчина отправится в тюрьмуЗа вымогательство мужчина отправится в тюрьмуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Прокуратурой Лесного района поддержано государственное обвинение в отношении 54-летнего местного жителя, который совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Следствием установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вымогал пенсию у 88-летней женщины. Подсудимый знал, что пенсионерка получила деньги и требовал передать ему 20 тысяч рублей. Потерпевшая испугалась угроз и отдала пенсию вымогателю.

- Ранее осужденный неоднократно привлекался к уголовной ответственности, имеет неснятую судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговором суда, с учетом позиции государственного обвинителя, подсудимый признан виновным. Два с половиной года он проведет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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