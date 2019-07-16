2019-07-16T12:41:20+03:00
Происшествия

Два автомобиля столкнулись на встречной полосе региональной дороги в Тверской области

Причиной аварии стало взорвавшееся колесо одной из машин
Ольга ТРОФИМОВА
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У иномарки взорвалось колесо Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиУ иномарки взорвалось колесо Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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ДТП произошло вечером, 15 июля, на 74-м км автодороги Торжок-Осташков Кувшиновского района Тверской области.

42-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Трафик", потерял контроль над управлением транспортным средством из-за взорвавшегося левого переднего колеса, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с иномаркой "Шкода Рапид" под управлением 30-летней женщины.

По информации регионального УГИБДД, в результате ДТП пострадали водитель и 26-летний мужчина пассажир "Шкоды". С травмами их доставили в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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