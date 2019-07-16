Вышедший на дорогу лось стал причиной ДТП в Тверской области
Три человека пострадали
Иномарка врезалась в лося Фото: архив "КП"
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Авария произошла поздно вечером, 15 июля, на 120-м км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск Бежецкого района Тверской области.
44-летний водитель автомобиля "Фольксваген Пассат" не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные условия и ограниченную видимость и совершил наезд на лося, который перебегал дорогу.
В результате столкновения иномарка съехала в кювет. Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, в аварии пострадал водитель и две пассажирки автомобиля.
С травмами пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU