Вышедший на дорогу лось стал причиной ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:37 2019-07-16T09:37:46+03:00

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Авария произошла поздно вечером, 15 июля, на 120-м км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск Бежецкого района Тверской области.

44-летний водитель автомобиля "Фольксваген Пассат" не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные условия и ограниченную видимость и совершил наезд на лося, который перебегал дорогу.

В результате столкновения иномарка съехала в кювет. Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, в аварии пострадал водитель и две пассажирки автомобиля.

С травмами пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU