2019-07-16T09:20:45+03:00
Общество

Тверской МУП "ЖЭК": Чтобы избежать подтоплений на проспекте Победы, необходимо понижение уровня реки Лазури

Сеть ливневой канализации нуждается в доработке
Ольга ТРОФИМОВА
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Ливневки в Твери требуют доработки Фото: vk.com/"Я живу в Твери"Ливневки в Твери требуют доработки Фото: vk.com/"Я живу в Твери"
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В понедельник, 15 июля, Тверь снова затопило, правда на этот раз не так сильно, как на прошлой неделе.

Чтобы предотвратить подтопление, коммунальщики выезжали на улицу Резинстороя в Московском районе.

Как уточняют в пресс-службе городской администрации, работы по прочистке ливневой канализации выполняются в постоянном режиме, задействовано восемь единиц техники – это каналопромывочные и илососные машины, а также одна комбинированная машина. Во время сильных дождей особый акцент делается на проблемных точках - проспекте Победы и на кольце в "Южном".

По словам специалистов, проблемы с пропуском воды на данных участках связаны с недоработками при проектировании ливневок. Например, для того, чтобы избежать подтоплений на проспекте Победы при сильных ливнях, необходимо понижение уровня реки Лазури. В соответствии с проектом 2015 года на это необходимо выделить порядка 850 млн рублей.

В ближайшей перспективе у местных властей - разработка актуальной схемы ливневок. На ее основе будет составлена дорожная карта по проведению капитального ремонта и реконструкции участков сетей ливневой канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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