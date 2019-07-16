Водитель скутера пострадал в ДТП в Тверской области
Транспортные средства столкнулись в Западной Двине
В Тверской области столкнулись легковушка и скутерФото: Кирилл ЧАЩИН
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Авария произошла вечером, 15 июля.
Два транспортных средства - автомобиль "ВАЗ 21099" и скутер не смогли разъехаться на одной из главных дорог города.
Водитель ВАЗа, не имеющий прав на управление автомобилем, выезжал с прилегающей территории на главную дорогу, не пропустил скутер и столкнулся с ним.
По информации региональной Госавтоинспекции, пострадал водитель скутера - мужчина 1967 года рождения. Он ехал в шлеме, водительское удостоверение имеется.
Признаки алкогольного опьянения у водителей отсутствуют. Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU