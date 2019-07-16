Водитель скутера пострадал в ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:55 2019-07-16T08:55:08+03:00

В Тверской области столкнулись легковушка и скутер Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Авария произошла вечером, 15 июля.

Два транспортных средства - автомобиль "ВАЗ 21099" и скутер не смогли разъехаться на одной из главных дорог города.

Водитель ВАЗа, не имеющий прав на управление автомобилем, выезжал с прилегающей территории на главную дорогу, не пропустил скутер и столкнулся с ним.

По информации региональной Госавтоинспекции, пострадал водитель скутера - мужчина 1967 года рождения. Он ехал в шлеме, водительское удостоверение имеется.

Признаки алкогольного опьянения у водителей отсутствуют. Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU