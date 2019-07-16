В Тверской области двое детей оказались под колесами легковушки

СЕГОДНЯ 08:40 2019-07-16T08:40:28+03:00

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Авария случилась 15 июля на ул. Советская во Ржеве.

Двое детей 12 и 13 лет переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В региональном УГИБДД уточнили, что подростки были без родителей.

Водитель, который сбил детей рассказал, что ехал в левом ряду и не успел среагировать, когда машина в правом ряду остановилась, чтобы пропустить пешеходов.

Известно, что водитель - без признаков алкогольного опьянения. Подробности аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU