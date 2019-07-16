В Тверской области двое детей оказались под колесами легковушки
ДТП произошло во Ржеве
Дети оказались под колесами легковушки в Тверской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Авария случилась 15 июля на ул. Советская во Ржеве.
Двое детей 12 и 13 лет переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В региональном УГИБДД уточнили, что подростки были без родителей.
Водитель, который сбил детей рассказал, что ехал в левом ряду и не успел среагировать, когда машина в правом ряду остановилась, чтобы пропустить пешеходов.
Известно, что водитель - без признаков алкогольного опьянения. Подробности аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU