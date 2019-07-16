2019-07-16T08:12:41+03:00
Политика

Александр Меньщиков ушел с поста главы администрации Торжка в Тверской области

Его обязанности будет исполнять первый заместитель Роман Чеканов
Ольга ТРОФИМОВА
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Александр Менщиков переходит на работу в правительство Астраханской области Фото: пресс-служба правительства Тверской областиАлександр Менщиков переходит на работу в правительство Астраханской области Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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15 июля Александр Меньщиков покинул пост главы администрации города Торжка. Его уход связан с новой работой и переездом в другой регион.

Как сообщает информационный портал gorodtorzhok.ru, Александр Меньщиков теперь будет работать в правительстве Астраханской области, где 5 июня 2019 года временно исполняющим обязанности губернатора назначен Игорь Бабушкин.

С 16 июля исполнение обязанностей главы города Торжок будет выполнять первый заместитель Роман Чеканов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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