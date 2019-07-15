В Твери мужчина изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы

СЕГОДНЯ 20:00 2019-07-15T20:00:15+03:00

В Твери задержали мужчину, который изнасиловал малолетнюю девочку и приставал к ее сестре Фото: Виктор Пилицкий

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По данным следствия, в период времени с января 2018 по 4 июля 2019 года мужчина 1977 года рождения, находясь в квартире своей сожительницы в Пролетарском районе Твери, совершил в отношении ее малолетних дочерей иные действия сексуального характера.

Используя беспомощное состояние малолетних, мужчина изнасиловал одну из девочек.

- Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело по факту совершения мужчиной действий сексуального характера в отношении малолетних девочек, а также изнасилования одной из них (п. "б" ч. 4 ст. 132, п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ), - сообщили в пресс-службе регионального СК. - По уголовному делу следователем незамедлительно был составлен план проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, при помощи криминалиста СКР и сотрудников УМВД детально проведен осмотр места происшествия, допрошены потерпевшие.

В кратчайшие сроки будут проведены судебно-медицинские экспертизы в отношении малолетних потерпевших.

ИСТОЧНИК KP.RU