В Твери мужчина изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы
По данным следствия, в период времени с января 2018 по 4 июля 2019 года мужчина 1977 года рождения, находясь в квартире своей сожительницы в Пролетарском районе Твери, совершил в отношении ее малолетних дочерей иные действия сексуального характера.
Используя беспомощное состояние малолетних, мужчина изнасиловал одну из девочек.
- Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело по факту совершения мужчиной действий сексуального характера в отношении малолетних девочек, а также изнасилования одной из них (п. "б" ч. 4 ст. 132, п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ), - сообщили в пресс-службе регионального СК. - По уголовному делу следователем незамедлительно был составлен план проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, при помощи криминалиста СКР и сотрудников УМВД детально проведен осмотр места происшествия, допрошены потерпевшие.
В кратчайшие сроки будут проведены судебно-медицинские экспертизы в отношении малолетних потерпевших.
ИСТОЧНИК KP.RU