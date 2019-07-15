Экс-начальник управления уголовного розыска УМВД по Тверской области осужден за взяточничество

СЕГОДНЯ 19:27 2019-07-15T19:27:56+03:00

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В Тверской области вынесен приговор бывшему начальнику управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области. Мужчина признан судом виновным в получении взятки в значительном размере.

- Следствием и судом установлено, что в апреле 2013 года начальник управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области получил от организатора незаконной игорной деятельности на территории города Твери взятку в сумме 120 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий в его пользу, а именно за действия, направленные на непресечение преступной деятельности, связанной с игорным бизнесом, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

По решению суда мужчина получил штраф в размере 120 тысяч рублей, с лишением права занимать должности связанные с осуществлением организационно-распорядительной деятельности в органах государственной власти, местного самоуправления и правоохранительной системе.

ИСТОЧНИК KP.RU