Экс-начальник управления уголовного розыска УМВД по Тверской области осужден за взяточничество
В Тверской области вынесен приговор бывшему начальнику управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области. Мужчина признан судом виновным в получении взятки в значительном размере.
- Следствием и судом установлено, что в апреле 2013 года начальник управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области получил от организатора незаконной игорной деятельности на территории города Твери взятку в сумме 120 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий в его пользу, а именно за действия, направленные на непресечение преступной деятельности, связанной с игорным бизнесом, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.
По решению суда мужчина получил штраф в размере 120 тысяч рублей, с лишением права занимать должности связанные с осуществлением организационно-распорядительной деятельности в органах государственной власти, местного самоуправления и правоохранительной системе.
ИСТОЧНИК KP.RU