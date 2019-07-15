2019-07-15T17:25:48+03:00
Общество

Ежемесячные выплаты в связи с рождением первенца получат более 3300 семей в Тверской области

Выплаты положены семьям, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека
Виктория ТУШКОВА
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Поддержка положена семьям, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человекаПоддержка положена семьям, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человекаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Тверской области 3330 семьям назначены ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка, сообщает Министерство соцзащиты Тверской области.

Ежемесячная выплата составляет 10 710 рублей. Эта поддержка положена семьям, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. Всего в 2019-м региону из федеральной казны на эти цели выделяется свыше 511 млн рублей.

Кроме того, с этого года в Тверской области молодым семьям, в которых один из супругов моложе 25 лет, при рождении (или усыновлении) первого ребёнка предоставляют выплату на частичное погашение ипотеки - 200 тысяч рублей.

Также в 2019 году ежемесячную денежную выплату в размере 2 тысяч рублей на обеспечение питанием начали получать беременные женщины из малообеспеченных семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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