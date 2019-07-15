2019-07-15T16:50:14+03:00
Общество

Молодая мама недополучала пособие по уходу ребенком в Тверской области

Коммерсант неправильно рассчитал число отпрысков своей сотрудницы
Альберт БОЙКОВ
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Прокуратура помогла женщине добиться справедливости Фото: Алексей КОСОРУКОВПрокуратура помогла женщине добиться справедливости Фото: Алексей КОСОРУКОВ
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Молодая мама из Жарковского района добилась положенных выплат по уходу за ребенком. Индивидуальный предприниматель, на которого работала женщина, неправильно рассчитал размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Коммерсант определил размер выплаты не учитывай тот факт, что у его сотрудницы есть еще один, но уже восьмилетний отпрыск.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в адрес предпринимателя было внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения. В итоге коммерсанта привлекли к дисциплинарной ответственности, а женщина теперь получает пособие, размер которого перерассчитали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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