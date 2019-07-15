Молодая мама недополучала пособие по уходу ребенком в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:50 2019-07-15T16:50:14+03:00

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Молодая мама из Жарковского района добилась положенных выплат по уходу за ребенком. Индивидуальный предприниматель, на которого работала женщина, неправильно рассчитал размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Коммерсант определил размер выплаты не учитывай тот факт, что у его сотрудницы есть еще один, но уже восьмилетний отпрыск.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в адрес предпринимателя было внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения. В итоге коммерсанта привлекли к дисциплинарной ответственности, а женщина теперь получает пособие, размер которого перерассчитали.

ИСТОЧНИК KP.RU