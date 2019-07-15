2019-07-15T16:44:12+03:00
Общество

Колбаса из Тверской области не прошла проверку на качество

Продукция оказалась слишком жирной
Ольга ТРОФИМОВА
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"Русская" колбаса из Тверской области оказалась слишком жирной"Русская" колбаса из Тверской области оказалась слишком жирнойФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Образцы "Русской" колбасы, которую производят на одном из предприятий Тверской области, поступили на проверку в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию в рамках усиленного лабораторного контроля. Образцы отбирали по месту производства, но где именно, не уточняется.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по результатам экспертиз десяти проб продукции специалистами установлены несоответствия фактического значения ее массовой доли жира заявленным производителем сведениям. Так, вместо указанных в маркировке 30% жирность колбасы составила от 56,4 до 64,7%.

Полученные результаты исследований размещены в системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и направлены в Управление Россельхознадзора с целью принятия соответствующих мер в отношении производителя колбасы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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