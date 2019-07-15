2019-07-15T16:21:00+03:00
Общество

В Твери пройдет круглый стол по профилактике производственного травматизма

Организаторами мероприятия выступили Соцстрах и «Комсомолка»
Алина ПЕТРОВА
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В Твери пройдет круглый стол по профилактике производственного травматизма.В Твери пройдет круглый стол по профилактике производственного травматизма.
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«КП»-Тверь» и Тверское региональное отделение Фонда социального страхования организуют «круглый стол» на тему: «Государственные услуги фонда. Реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве. Передовые подходы в профилактике производственного травматизма». В программе мероприятия: выступление руководства Фонда, профильных экспертов.

Круглый стол пройдет 19 июля в конференц-зале гостиницы «Оснабрюк» (ул. Салтыкова-Щедрина, 20) с 12.00 до 14.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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