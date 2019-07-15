В молоке из Тверской области нашли кишечную палочку

СЕГОДНЯ 15:39 2019-07-15T15:39:44+03:00

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Бактерии группы кишечной палочки обнаружены специалистами Тверской Межобластной ветеринарной лаборатории при проведении микробиологических исследований образцов пищевой продукции в рамках государственных услуг.

Пробы были взяты инспекторами Управления Россельхознадзора по Ярославской области в одном из сетевых магазинов в городе Переславль-Залесский. Эксперты исследовали масло "Крестьянское 72,5%", произведенное в Московской области, и молоко жирностью 2,5% - из Тверской области.

Оба продукта оказались несоответствующими требованиям законодательства по показателям безопасности.

Результаты экспертиз были размещены в системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и направлены в Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.

ИСТОЧНИК KP.RU