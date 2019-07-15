В молоке из Тверской области нашли кишечную палочку
Бактерии группы кишечной палочки обнаружены специалистами Тверской Межобластной ветеринарной лаборатории при проведении микробиологических исследований образцов пищевой продукции в рамках государственных услуг.
Пробы были взяты инспекторами Управления Россельхознадзора по Ярославской области в одном из сетевых магазинов в городе Переславль-Залесский. Эксперты исследовали масло "Крестьянское 72,5%", произведенное в Московской области, и молоко жирностью 2,5% - из Тверской области.
Оба продукта оказались несоответствующими требованиям законодательства по показателям безопасности.
Результаты экспертиз были размещены в системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и направлены в Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.
ИСТОЧНИК KP.RU