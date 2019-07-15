На Дне города в Твери погуляли 160 тысяч человек

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-15T15:11:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Свой 884-й День Рождения Тверь отметила в минувшее воскресенье, 14 июля. Основными праздничными площадками стали: Театральная площадь, в Городской сад, городской пляж, улица Советская, а также акватория Волги.

По информации администрации Твери, в праздничных мероприятиях приняло участие порядка 160 тысяч тверитян и гостей города.

Открытие Дня города состоялось на главной площадке - Таатральной площади. Там же прошли праздничные концерты, в том числе со сцены прозвучало выступление одного из лучших симфонических оркестров страны – оркестра Белгородской государственной филармонии – под руководством Дмитрия Филатова.

Самым ярким событием Дня города стал фейерверк. В этом году его запускали с пристани Речного вокзала, поэтому основной поток горожан собрался на набережной Степана Разина, между Нововолжским и Восточным мостами.

Ровно в 23:00 над акваторией Волги прогремели первые залпы высотой до 150 метров. Фейерверк продлился семь минут. Примечательно, что на его организацию из бюджета города не потратили ни рубля. Завершающий аккорд праздника был исполнен на деньги меценатов.

ИСТОЧНИК KP.RU