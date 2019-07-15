Предпринимателям из Твери расскажут, как правильно торговать молочными продуктами

СЕГОДНЯ 14:07 2019-07-15T14:07:31+03:00

Предпринимателям расскажут, как торговать без нарушений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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К участию в семинарах на тему "Размещение в торговом зале молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов" приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере торговли пищевыми продуктами.

Семинары будут проходить 16-17 июля, 19 июля, 22-26 июля в здании Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Твери, на ул. Дарвина, 17, 1 этаж, конференц-зал.

Как уточняют в Роспотребнадзоре, семинары будут проводиться в целях профилактики нарушений обязательных требований действующего законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.

Участники получат бесплатную консультативную помощь специалистов Управления по вопросам, связанным с разъяснением вступивших в силу с 1 июля 2019 г. изменений в Правила продажи отдельных видов товаров.

Время проведения: с 11:00 до 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU