Прогулка по Красинскому мосту Твери может закончиться травмами

СЕГОДНЯ 14:01 2019-07-15T14:02:56+03:00

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На Красинском мосту отвалились металлические перила. Теперь любая пешая прогулка из Заволжья в Затверечье или в обратную сторону может закончиться минимум сильными ушибами, а то и чем посерьезнее. Чуть ниже уровня моста из песка торчат металлические пруты, а рядом до самой земли плотными рядами тянутся несколько десятков бетонных плит.

Под сооружением удалось найти и ограждение, на котором до сих пор можно заметить остатки красно-белой ленты. Напомним, что год назад Красинский мост подвергся большой реконструкции, в ходе которой меняли и перила, но, видимо, что-то пошло не так, как задумывалось.

Почему металлическое ограждение упало вниз, стоит только догадываться, но, кажется, здесь не обошлось без посторонней помощи. Заметим, что перила, находящиеся поблизости, тоже не вызывают доверия. Даже от легкого касания они угрожающе раскачиваются.

Металлические пруты торчат из пескаФото: Альберт БОЙКОВ

Ограждение удалось найти внизуФото: Альберт БОЙКОВ

Полёт с такой высоты может закончиться печальноФото: Альберт БОЙКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU