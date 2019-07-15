В Тверской области нашли тело утонувшего мужчины

СЕГОДНЯ 12:20 2019-07-15T12:20:57+03:00

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Сообщение об обнаружении в реке Кашинка города Кашина тела утонувшего 37-летнего мужчины поступило в следственный отдел регионального СК России 14 июля.

По ранее имеющейся информации мужчина пропал в указанном населенном пункте и не входил на связь с 8 июля.

- По данному факту Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится процессуальная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области. - Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, тело мужчины направлено для проведения судебного медицинского исследования в целях установления точной причины смерти.

По итогам проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU