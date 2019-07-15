Директора МУП "Эммаус" обвиняют в растрате
Директор муниципального унитарного предприятия "Эммаус" обвиняется в совершении присвоения денежных средств с использованием своего служебного положения.
Прокуратурой установлено, что 32-летний мужчина, находясь в должности директора предприятия, перевел деньги с расчетного счета МУП на счета подконтрольных себе организаций. Таким образом он присвоил себе более 430 тысяч рублей.
- Прокурором Калининского района утверждено обвинительное заключение в отношении директора предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Эммаус", совершившего преступление, предусмотренное ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), - сообщили в областной прокуратуре.
По указанной статье мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU