2019-07-15T11:35:25+03:00
Происшествия

Директора МУП "Эммаус" обвиняют в растрате

Руководителю грозит шесть лет тюрьмы
Ольга ТРОФИМОВА
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Директор присвоил 430 тысяч рублейДиректор присвоил 430 тысяч рублейФото: Анастасия ОСИПОВА
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Директор муниципального унитарного предприятия "Эммаус" обвиняется в совершении присвоения денежных средств с использованием своего служебного положения.

Прокуратурой установлено, что 32-летний мужчина, находясь в должности директора предприятия, перевел деньги с расчетного счета МУП на счета подконтрольных себе организаций. Таким образом он присвоил себе более 430 тысяч рублей.

- Прокурором Калининского района утверждено обвинительное заключение в отношении директора предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Эммаус", совершившего преступление, предусмотренное ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), - сообщили в областной прокуратуре.

По указанной статье мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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