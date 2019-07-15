Тракторист сбил водителя и скрылся с места ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-15T11:13:08+03:00

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ДТП произошло вечером, 13 июля, 20-м км автодороги Вышний Волочек – Бежецк – Сонково "Беленицы - Макариха" Сонковского района Тверской области.

Ранее было известно, что неустановленный водитель сбил 41-летнего велосипедиста с признаками алкогольного опьянения. Мужчина умер на месте происшествия, а водитель-виновник с места аварии скрылся. Позже, в результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники ОГИБДД МО МВД России "Краснохолмский" совместно с сотрудниками уголовного розыска и участковыми установили транспортное средство и водителя. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 61-летний местный житель, управляя трактором МТЗ-82 с прицепом, совершил наезд на велосипедиста, а затем испугался и покинул место ДТП, не сообщив о случившимся ни в полицию, ни в медицинскую службу.

Трактор нашли на территории механических мастерских одного из колхозов. Водитель в это время находился у себя дома.

- Сейчас мужчина, управлявший трактором, задержан и дает признательные показания. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU