В Тверской области мужчина обокрал дом и хозяйственную пристройку

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-15T10:20:37+03:00

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С заявлением в дежурную часть отдела МВД России по Лихославльскому району обратился 36-летний местный житель. Мужчина рассказал, что в его отсутствие неизвестный взломал замок и проник в принадлежащий ему дом и хозяйственную пристройку, откуда похитил электроинструменты и садовый инвентарь.

Полицейские обследовали место происшествия, опросили свидетелей, проверили возможные места сбыта похищенного имущества и, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, установили личность подозреваемого.

Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 42-летний житель Лихославля. Мужчина признал свою вину. Похищенное частично изъято и возвращено владельцу.

По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU