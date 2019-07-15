На время перекрытия Бурашевского путепровода в Твери изменится схема движения общественного транспорта

СЕГОДНЯ 09:11 2019-07-15T09:11:17+03:00

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8 июля на Бурашевском путепроводе или, как принято его называть, на Крупском мосту началась реконструкция. В настоящий момент подрядчик выполняет работы по демонтажу трамвайных путей. Это, хоть и затрудняет движение транспортных потоков, но полного перекрытия моста не требует.

Перекроют путепровод позднее, когда начнется более глобальный этап переделки. Точные сроки пока не сообщаются, но в администрации уже разработали временную схему объезда закрытого участка и маршруты движения общественного транспорта.

Так, четыре автобусных маршрута – №№ 35, 52, 55 и 208 – будут будут ходить до бульвара Цанова. Движение маршрутов №12 и №33 будет перенесено на Волоколамский путепровод: с Октябрьского проспекта автобусы будут ехать через мост, затем по бульвару Цанова (в обратном направлении – по улице Фадеева), улице Орджоникидзе и далее по маршруту.

В микрорайон имени "Крупской" будут заезжать автобусы №27 "Мамулино – Энергоремонт" и следовать по маршруту: улица Оснабрюкская – Волоколамское шоссе – Октябрьский проспект – улица Можайского – бульвар Гусева – улица Королева – улица Левитана – улица Можайского (обратно: улица Можайского – улица Левитана – улица Тургенева – Бурашевское шоссе – улица Линейная – улица Королева – бульвар Гусева – улица Можайского) – Октябрьский проспект – Волоколамский проспект – Проспект победы – улица Орджоникидзе – площадь Гагарина - улица Индустриальная. При движении в сторону Мамулино автобусы будут доступны для пассажиров на Бурашевском шоссе.

Автобусы №33к поедут по схеме: Октябрьский проспект – улица Можайского – улица Левитана – улица Можайского – Бурашевское шоссе – улица Южная – улица Луговая – улица Тургенева – Бурашевское шоссе – улица Можайского – Октябрьский проспект – бульвар Цанова (обратно: улица Фадеева) – улица Орджоникидзе – проспект Победы – проезд Дарвина – улица Спартака – проспект Калинина – проспект Ленина – проспект 50 лет Октября – улица Громова.

Также в соответствии со своими обычными маршрутами транспортное обслуживание посёлка имени Крупской будут осуществлять автобусы маршрутов №№ 2, 205, 207 и 223.

ИСТОЧНИК KP.RU