В Тверских загородных лагерях завершилась вторая смена

СЕГОДНЯ 08:51 2019-07-15T08:51:16+03:00

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В муниципальных оздоровительно-образовательных учреждениях Твери с 13 по 15 июля завершилась вторая смена. В тот период работала восемь учреждений, в которых отдохнули порядка двух тысяч детей.

После стандартных профилактических мероприятий с 15 по 17 июля лагеря начнут принимать отдыхающих третей смены.

Отметим, что в разные смены каждый лагерь имеет свою направленность и тематическую программу. К примеру, в эколого-туристическом палаточном лагере "Родники" закончилась "Очень дикая смена". На время отдыха школьники отказались от использования телефонов, аудио- и видеоаппаратуры – в том числе во время утренних линеек и вечерних концертов.

А в "Романтике" смена была танцевальной и завершилась большим гала-концертом.

Какой будет тематика третьей смены пока неизвестно.

Кстати, в Общественной палате РФ начала работу "горячая" линия по мониторингу ситуации за детским отдыхом. Звонить можно по любым вопросам, связанным с отдыхом детей в летних лагерях по телефону: 8 (800) 737-77-66.

ИСТОЧНИК KP.RU