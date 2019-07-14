В Общественной палате РФ расскажут родителям, как отдыхают их дети в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:18 2019-07-14T19:18:43+03:00

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В Общественной палате РФ открылась «горячая» линия, позвонив по которой можно родители или законные представители детей смогут узнать, как их чадо проводит время в лагере. Телефон «горячей линии» 8 (800) 737-77-66.

Правительство Тверской области сообщает, в регионе работают 22 загородных лагеря, в которых только в июле отдохнут 14 тысяч школьников.

Всего же, этим летом будет организован отдых для более 70 тысяч детей, в том числе 3,9 тысячи ребят поправят здоровье в санаториях. Всего в 2019 году организованными формами отдыха будут охвачены порядка 83,7 тысячи ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU