На грядущей неделе в Твери опять будут отключать электричество

СЕГОДНЯ 18:14 2019-07-14T18:14:51+03:00

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С 15 по 19 июля в Твери будут проходить временные отключения электричества, которые связаны с профилактическими работами.

Заволжский район:

15 июля

С 09:00 до 16:00 по адресам: ул. Н. Заря, д. 70-80, 55-115; пр-д Бульварный, д. 6-14, 3-9; пер. Стрелковый, д. 2-20, 3-23; ул. Шишкова, д. 58, 60; пер. Литейный, д. 13-19, 16-24а; пер. Исаевский, д. 16-24, 15-25; ул. Маршала Василевского, д. 1, 2а, 2б, 8-20; ул. Садовая, д. 1/2, 3, 5а, 7а, 10, 22, 23, 21а; ул. Полевая, д. 1-9, 2-6.

16 июля

С 09:00 до 16:00 по адресам: дер. Бор-Отмичи (Конюшня); дер. Бор-Отмичи (Овощехранилище); дер. Бор-Отмичи (Скотный двор); дер. Бор-Отмичи ДОЛ «Отмичи»; дер. Щербово; дер. Бор-Отмичи «Николаевский Малицкий мужской манастырь»; ул. Маршала Василевского, д. 1, 2а, 2б, 8-20; ул. Садовая, д. 1/2, 3, 5а, 7а, 10, 22, 23, 21а; ул. Полевая, д. 1-9, 2-6.

17 июля

С 09:00 до 16:00 по адресам: ул. Тельмана, д. 38-70; ул. Куйбышева, д. 24/56-46/63, 25-49; ул. Крайняя, д. 63-77; пр-д Кольцевой, д. 61/28-91, 52/30-80; 1-й Кольцевой пр-д, д. 1/66-9/74, 2/64-18/75; 2-й Кольцевой пр-д, д. 1/60-17, 2/58-18; хоз. корпуса ТГСХА.

18 июля

С 09:30 до 14:00 по адресам: ул. П. Савельевой, д. 4, 4 корп. 2, 6, 10 ул. Луначарского, д. 7/36, 11.

С 09:00 до 16:00 по адресам: ул. Дуденевская; Славянский пер.;ул. Отмицкая, д. 53, 77, 79, 82, 86; ул. Курганная, д. 1-13, 8-14; ул. Черкасская, д. 114, 115, 116; ул. Булгарская, д. 13, 14; ул. Черкасская, д. 89 — 95, 76 – 102; хоз. корпуса ТГСХА.

19 июля

С 09:00 до 16:00 по адресам: ул. Ломоносова, д. 117-129; хоз. корпуса ТГСХА.

В Пролетарском районе:

15 июля

С 09:00 до 16:00 по адресам: ул. 2-я Пролетарская, д. 26-70, 21-65а; ул. Макарова, д. 51-97, 26-68; ул. Пионерская, д. 29-63, 32-56; ул. 1-я Трусова, д. 15а-31, 36-52; ул. 2-я Трусова, д. 2-16.

16 июля

С 09:00 до 16:00 по адресам: ул. 1-я Пески, д. 1-43а, 2-44; 4-й пер. Пески, д. 3-9, 2-8; 3-й пер. Пески, д. 2, 4; 2-й пер Пески, д. 5а-11а, 8, 10; ул. А. Степанова, д. 10, 22а, 24а, 42а.

19 июля

С 09:00 до 16:00 по адресам: Серебряковская пристань, д. 1, 3, 8, 9; ул. 7-я К. Слободы, д. 9 — 57, 2 — 58; ул. 8-я К. Слободы, д. 41/26 — 55, 36 — 56; 3-й пер. К. Слободы, д. 23-47, 22-36; 1-й пер. К. Слободы, д. 33, 35а, 28, 30.

С 13:00 до 14:00 по адресам: пр-т Калинина, д. 62; ул. 2-я К. Слободы, д. 44/6.

В Центральном районе:

15 июля

С 13:30 до 16:00 по адресам: б-р Радищева, д. 2/14, 4, 6, 12, 14; Тверской пр-т, д. 5; ул. Симеоновская, д. 2/8, 1, 5, 7, 9, 11, 14.

16 июля

С 9:30 до 17:00 по адресам: ул. Л. Базановой, учебный корпус Академия ПВО.

С 13:30 до 16:00 по адресам: б-р Радищева, д. 2/14, 4, 6, 12, 14; Тверской пр-т, д. 5; ул. Симеоновская, д. 2/8, 1, 5, 7, 9, 11, 14.

18 июля

С 09:30 до 13:00 по адресам: ул. Трехсвятская, д. 28, 28а, 28б, 32; б-р Радищева, д. 29, 31.

В Московском районе:

17 июля

С 09:00 до 11:00 по адресам: пр-т Победы, д. 48/29.

С 14:00 до 16:00 по адресам: пр-т Победы, д. 44, 44а, 46; ул. Т. Ильиной, д. 23.

18 июля

С 09:00 до 16:00 по адресам: ул. Конечная, д. 4-66; ул. Восточная, д. 1а-63, 4-64; ул. Дальняя, д. 35-63, 36-64; ул. Глинки, д. 35-61, 36-56; ул. Народная, д. 32-56, 33-57; пр-д Тургенева, д. 1-15, 2-16; ул. Загородная, д. 61-81, 70-98; пр-д Загородный, д. 1-15, 2-16; ул. Транспортная, д. 62-68; ул. Тургенева, д. 72-104, 87-103.

ИСТОЧНИК KP.RU