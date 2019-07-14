Женщина спровоцировала ДТП в Тверской области
Автомобилистка проигнорировала правила дорожного движения
Автомобилистка нарушила ПДДФото: Кирилл ЧАЩИН
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В пятницу, 13 июля, в Калязинском районе Тверской области произошло ДТП, в результате которого пострадала 60-летняя женщина. Авария случилась на 113 км дороги Сергиев Посад – Калязин – Череповец. Установлено, что обладательница «Skoda Octavia» не стала предоставлять преимущество в движении «Kia Rio», водитель которой двигался по главной дороги.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в ДТП пострадала 60-летняя пассажирка «Skoda». По предварительной информации у нее зафиксирован ушиб грудной клетки. В момент аварии она сидела на заднем сидении и была пристегнута.
ИСТОЧНИК KP.RU