Молодого жителя Тверской области подозревают в краже
К полицейским Кимр Тверской области с заявлением о краже обратился 57-летний местный житель. Мужчина рассказал о том, что неизвестный проник в его частный дом, откуда украл бытовую технику и бензоинструменты. Нанесенный ущерб он оценил в 38 000 рублей.
Прибывшие на место преступления полицейские обследовали места возможного сбыта краденого, а также собрали улики, которые оставил после себя подозреваемый.
Спустя некоторое время был задержан и подозреваемый. Им оказался безработный 20-летний местный житель. Мужчина признался в преступлении.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если его вина будет доказана, в тюрьме он может провести до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU