Молодого жителя Тверской области подозревают в краже

СЕГОДНЯ 13:33 2019-07-14T13:33:37+03:00

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К полицейским Кимр Тверской области с заявлением о краже обратился 57-летний местный житель. Мужчина рассказал о том, что неизвестный проник в его частный дом, откуда украл бытовую технику и бензоинструменты. Нанесенный ущерб он оценил в 38 000 рублей.

Прибывшие на место преступления полицейские обследовали места возможного сбыта краденого, а также собрали улики, которые оставил после себя подозреваемый.

Спустя некоторое время был задержан и подозреваемый. Им оказался безработный 20-летний местный житель. Мужчина признался в преступлении.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если его вина будет доказана, в тюрьме он может провести до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU