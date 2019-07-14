Жители и гости Твери празднуют День города
14 июля гости, и жители Твери отмечают День города. Ровно 884 года назад, в Рукописании Вселовода Мстиславича говорится о денежных сборах церкви Св. Иоанна, а также и с «тверского гостя».
Ниже публикуем краткий список мероприятий, которые пройдут сегодня в городе:
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
Здесь пройдет множество музыкальных мероприятий на любой вкус. Гвоздем программы станет выступление симфонического оркестра под руководством дирижера Дмитрия Филатова.
УЛИЦА СОВЕТСКАЯ
На Советской улице соберутся народные мастера, а также любители фотографий и интерактивных зон. В течение дня здесь так же будут проходить различные конкурсы с призами.
СВОБОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК
Любители вкусно поесть обязательно должны тут быть. Гастрономический фестиваль и праздничная программа от одного из городских мясокомбинатов не разочарует гурманов.
ТВЕРСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Станет настоящей находкой для любителей цирка. Среди прочих здесь выступят Анжелика и Сергей Клюевы, обладатели золотого приза Международного циркового фестиваля в Китае.
ГОРОДСКОЙ САД
В городском саду сегодня будут «править» театралы и любители русского народного творчества.
НАБЕРЕЖНАЯ АФАНАСИЯ НИКИТИНА
На набережной пройдут различные мероприятия. От парада детских колясок, до «гриль-феста» и турнира по шашкам и шахматам. Большая программа заготовлена для подрастающего поколения, в том числе выставочный проект «Город моего детства».
ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ
Здесь состоится фестиваль современной культуры и спорта «Тверь – молодежная столица», а также пройдет большая спортивная программа. Мини-гольф, мастер-классы по национальным и неолимпийским видам спорта, кубок Твери по пляжному волейболу и многое-многое другое.
В течение дня в Твери пройдет несколько десятков различных мероприятий на любой вкус, а в 23.00 над городом прогремит праздничный фейерверк.
ИСТОЧНИК KP.RU