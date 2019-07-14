Жители и гости Твери празднуют День города

СЕГОДНЯ 12:48 2019-07-14T13:00:50+03:00

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14 июля гости, и жители Твери отмечают День города. Ровно 884 года назад, в Рукописании Вселовода Мстиславича говорится о денежных сборах церкви Св. Иоанна, а также и с «тверского гостя».

Ниже публикуем краткий список мероприятий, которые пройдут сегодня в городе:

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

Здесь пройдет множество музыкальных мероприятий на любой вкус. Гвоздем программы станет выступление симфонического оркестра под руководством дирижера Дмитрия Филатова.

УЛИЦА СОВЕТСКАЯ

На Советской улице соберутся народные мастера, а также любители фотографий и интерактивных зон. В течение дня здесь так же будут проходить различные конкурсы с призами.

СВОБОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК

Любители вкусно поесть обязательно должны тут быть. Гастрономический фестиваль и праздничная программа от одного из городских мясокомбинатов не разочарует гурманов.

ТВЕРСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Станет настоящей находкой для любителей цирка. Среди прочих здесь выступят Анжелика и Сергей Клюевы, обладатели золотого приза Международного циркового фестиваля в Китае.

ГОРОДСКОЙ САД

В городском саду сегодня будут «править» театралы и любители русского народного творчества.

НАБЕРЕЖНАЯ АФАНАСИЯ НИКИТИНА

На набережной пройдут различные мероприятия. От парада детских колясок, до «гриль-феста» и турнира по шашкам и шахматам. Большая программа заготовлена для подрастающего поколения, в том числе выставочный проект «Город моего детства».

ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ

Здесь состоится фестиваль современной культуры и спорта «Тверь – молодежная столица», а также пройдет большая спортивная программа. Мини-гольф, мастер-классы по национальным и неолимпийским видам спорта, кубок Твери по пляжному волейболу и многое-многое другое.

В течение дня в Твери пройдет несколько десятков различных мероприятий на любой вкус, а в 23.00 над городом прогремит праздничный фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU