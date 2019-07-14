МЧС опубликовало фото разбившегося в Тверской области дельталёта
Фюзеляж дельтолёта нашли среди деревьев Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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ГУ МЧС России по Тверской области опубликовало фото с места крушения дельтолёта, в результате которого погибли два мужчины.
Напомним, что 13 июля около 17.00 воздушное транспортное средство вылетело из деревни Владышино, в сторону села Горицы, что в Кимрском районе, а затем бесследно исчезло.
На поиски пропавших были брошены 69 человек и 22 единицы техники. Работу усложнял фактор болотистой местности.
14 июля обломки дельтолёта, и бездыханные тела двух жителей Московской области 1964 и 1972 годов рождения, обнаружил тракторист.
ИСТОЧНИК KP.RU