В Тверской области на трассе М-9 произошло ДТП с участием лося
Жизнь автомобилиста вне опасности
Автомобилист столкнулся с лосём на дорогеФото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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В субботу, 13 июля, на 276 км трасс М-9, проходящей через Оленинский район Тверской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием лося. Дорожные полицейские выяснили, что водитель автомобиля «Opel Astra» врезался в лося, который неожиданно оказался на проезжей части.
Управление ГИБДД по Тверской области сообщает, что в момент аварии водитель в транспортном средстве был один. К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия автомобилист не получил угрожающих жизни травм.
ИСТОЧНИК KP.RU