Два дельтапланериста погибли в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-14T10:02:48+03:00

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14 июля, когда на часах было 4.15, в оперативную дежурную часть ГУ МЧС России по Тверской области поступила информация о пропаже двух жителей Московской области.

Удалось выяснить, что двое мужчин 1964 и 1972 годов рождения еще накануне вылетели на дельталёте RA-0571G из деревни Владышино Кимрского района и пропали. 14 июля в районе населенного пункта Кисилево местный тракторист нашел обломки дельтаплана и погибших мужчин. В поисках было задействовано 69 человек и 22 единицы техники. Выясняются подробности происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU