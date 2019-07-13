2019-07-13T19:36:17+03:00
Общество

Неравнодушные жители Тверской области спасли собаку и теперь ищут для неё хозяев

Животное доставали из ямы с машинным маслом
Альберт БОЙКОВ
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Собака уже пришла в себя Фото: vk.com из группы "Подслушано в Конаково"Собака уже пришла в себя Фото: vk.com из группы "Подслушано в Конаково"
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В Конаково местные жители спасли собаку и теперь пытаются найти ей дом. Информация о спасенном животном появилась в минувшую пятницу.

В группе "Подслушано в Конаково" пишут, что собака была в яме с отработанным машинным маслом, откуда её вытащили и отмыли. После этого был вызван и ветеринар, который провёл с животным необходимые манипуляции. Теперь для спасенного «друга человека» ищут новую или старую семью. Дело в том, что когда собаку нашли, на её шее был ошейник. В настоящее время животное находится на территории автосервиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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