В Тверской области за полгода составлено более 1000 административных дел за просрочку штрафов

СЕГОДНЯ 19:08 2019-07-13T19:09:10+03:00

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За шесть месяцев 2019 года полицейские составили 1096 протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в установленный законом срок, предусмотренный настоящим Кодексом».

В частности, на 303 нарушителей суд наложил административный арест, а 131 человека отправили на обязательные работы. Статистика говорит, что чаще всего к ответственности привлекают автомобилистов, любителей выпить в неположенных местах, а также ценителей «пьяных прогулок» в местах массового скопления граждан. Часто привлекают к ответственности и любителей покурить в неположенных местах.

Полицейские напоминают о том, что штрафы необходимо оплачивать в течение 60 дней, с момента вступления постановления в законную силу. Если штраф не оплачен в указанный срок, то проштрафившемуся придется заплатить по «двойному тарифу», но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

ИСТОЧНИК KP.RU