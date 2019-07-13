2019-07-13T19:09:10+03:00
Общество

В Тверской области за полгода составлено более 1000 административных дел за просрочку штрафов

Борьба с неплательщиками продолжается
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Выплачивать штрафы лучше вовремя Фото: REUTERSВыплачивать штрафы лучше вовремя Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

За шесть месяцев 2019 года полицейские составили 1096 протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в установленный законом срок, предусмотренный настоящим Кодексом».

В частности, на 303 нарушителей суд наложил административный арест, а 131 человека отправили на обязательные работы. Статистика говорит, что чаще всего к ответственности привлекают автомобилистов, любителей выпить в неположенных местах, а также ценителей «пьяных прогулок» в местах массового скопления граждан. Часто привлекают к ответственности и любителей покурить в неположенных местах.

Полицейские напоминают о том, что штрафы необходимо оплачивать в течение 60 дней, с момента вступления постановления в законную силу. Если штраф не оплачен в указанный срок, то проштрафившемуся придется заплатить по «двойному тарифу», но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неравнодушные жители Тверской области спасли собаку и теперь ищут для неё хозяев
В Тверской области несовершеннолетняя велосипедистка попала в ДТП
Двух мужчин подозревают в совершении кражи в Тверской области
В Твери подведут итоги конкурса по благоустройству
Застрявшим на «Нашествии» в Тверской области автомобилистам помогут внедорожники и грузовики
Три жителя Тверской области пострадали в ДТП в Абхазии
В Тверской области пропал пожилой мужчина
В Тверской области пьяный водитель Renault врезался в ЛЭП
В Тверской области два человека пострадали в результате серьезного ДТП
В Твери автомобилист сбил скамейку, на которой сидела пенсионерка
В администрации Твери рассказали, как объехать закрытый Крупский мост
На пожаре в Тверской области погибла женщина
В Тверской области стартует "Контроль трезвости"
Жители Твери смогут пожаловаться на невыплату зарплаты в Следственный комитет
3-й фестиваль карельской культуры «Oma Randa» пройдет в Тверской области
Региональный материнский капитал за полгода получила 851 семья из Тверской области
Движение по Смоленскому переулку в Твери откроют сегодня вечером
Прокуратура добилась жилья для сироты из Тверской области
Шпиком и грудинкой без документов торговал предприниматель в Тверской области
Ночью в Твери подожгли иномарку
Двое жителей Тверской области угнали легковушку, чтобы разобрать ее на запчасти
За нарушение закона о курении в Тверской области оштрафовали 425 человек
В поликлиниках Тверской области старые информационные стенды сменят современные инсталляции
В Тверской области мальчики рождаются чаще девочек