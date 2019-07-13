В Тверской области несовершеннолетняя велосипедистка попала в ДТП
Потерпевшая совершила неожиданный для другого участника аварии манёвр
В аварии пострадала несовершеннолетняяФото: Сергей ГАПОН
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В субботу, 13 июля, на 8-ом километре трассы Андреаполь-Бобровец произошло дорожно-транспортное происшествие участием несовершеннолетней.
По данным дорожных полицейских, 12-летняя девочка совершила резкий маневр, который стал для обладателя «ВАЗа 2107» полной неожиданностью. По сведениям УГИБДД РФ по Тверской области, в момент ДТП потерпевшая была в наушниках.
В результате аварии девочка получила черепно-мозговую травму. Полицейские проверили водителя отечественной легковушки на состояние опьянения. Результат оказался отрицательным.
ИСТОЧНИК KP.RU