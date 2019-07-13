В Тверской области несовершеннолетняя велосипедистка попала в ДТП

СЕГОДНЯ 18:38 2019-07-13T18:38:47+03:00

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В субботу, 13 июля, на 8-ом километре трассы Андреаполь-Бобровец произошло дорожно-транспортное происшествие участием несовершеннолетней.

По данным дорожных полицейских, 12-летняя девочка совершила резкий маневр, который стал для обладателя «ВАЗа 2107» полной неожиданностью. По сведениям УГИБДД РФ по Тверской области, в момент ДТП потерпевшая была в наушниках.

В результате аварии девочка получила черепно-мозговую травму. Полицейские проверили водителя отечественной легковушки на состояние опьянения. Результат оказался отрицательным.

ИСТОЧНИК KP.RU